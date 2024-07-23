Ebru Şahin cenazeye gelmedi! Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde zor anlar yaşadı

Hercai dizisindeki "Miran" karakteriyle tanınan Akın Akınözü'nün annesi kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti. Ünlü isim annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı.

Cenazede gözler Ebru Şahin'i ararken cenazede Hande Erçel dikkat çekti. Ebru Şahin’in ‘Hercai’de üç sezon beraber rol aldığı Akın Akınözü’nün annesinin cenazesine katılmaması, baş sağlığı paylaşımı yapmaması sosyal medyada gündem oldu. Şahin’in Instagram sayfasına “Hande Erçel bile hiç tanışmadığı Akın’ın yanındaydı. Seni de görmek isterdik” yorumları yapıldı.

Hande Erçel ise annesini kanserden kaybeden meslektaşı Akın Akınözü'nü hiç tanımamasına rağmen cenazede yalnız bırakmadı. Kendi annesi Aylin Erçel'i aynı sebeple kaybeden Erçel'in ince hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

"AYNI DUYGUYU YAŞADIĞI İÇİN..."

Hande Erçel'in cenazede zor anlar yaşadığı da gözlerden kaçmadı. Ağlamamak için kendini sıkan Erçel'in cenazede olmasına dair "Hande'yi takdir ettim acısına ortak olmak istemiş", "Hande Erçel aynı duyguyu yaşadığı için hassasiyet göstermiş ve gelmiş olması koca yüreklilik", "Helal olsun", "Hande acısını bildiği için" yorumlar yapıldı.