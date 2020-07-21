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Ebru Şahin ve Cedi Osman denizde dudak dudağa

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 08:48 | Son Güncelleme

Çiçeği burnunda çift Ebru şahin ve Cedi Osman Çeşme’de aşka geldi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran taze aşıklar Çeşme’nin serin sularında aşka geldi. Dudak dudağa görüntülenen çift herkesin dikkatini çekti.

Çeşme'de el ele poz verip aşklarını gizlemeyen milli basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin'in aşk tatili devam ediyor.

Ünlü basketbolcu ile güzel oyuncu, Çeşme'nin serin sularında adeta aşka geldi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran genç aşıklar dudak dudağa görüntülendi.

Çift daha sonra da locada romantik anlar yaşadı.

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Şahin aşk iddiaları ilk çıktığında yaptığı açıklamalaryla gündem olmuştu. Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin açıklamasında "Aynı akşam, aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre. Ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi, mesleğinize mi, kendinize mi saygınız yok bilmiyorum.

Ebru Şahin'in bikinili pozuna Cedi Osman'dan beğeni geldi!Ebru Şahin'in bikinili pozuna Cedi Osman'dan beğeni geldi!

Doğru haber yapmanız gerektiğinde, işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii, araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay, siz de haklısınız ama ayıp" demişti.

Bu yalanlamadan sonra el ele ve dudak dudağa yakalanan ünlü çifte ise "bu açıklamaya gerek var mıydı" yorumları yağıyor. (Uçankuş)

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