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Ebru Şallı'dan birinci evlilik yıl dönümü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birinci evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şallı, "Hayata şükrederek başlamak istiyorum. Yaşadığım her şeye şükrediyorum. Seni çok seviyorum. Sana sadece bir gün değil, sonsuza kadar 'Evet'... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun çizgi gözlüm. Sen hep gül ve gözlerin çizgi olsun" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı'dan birinci evlilik yıl dönümü kutlaması

2019 dünyaevine giren Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

43 yaşındaki Şallı, eşi ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Şallı, paylaşımlarına şu notu düştü:

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Hayata şükrederek başlamak istiyorum. Yaşadığım her şeye şükrediyorum. Dünyanın en iyi kalpli erkeği, en çalışkan, en üretken, en sevgi dolu, en yardımsever, en aşık ve sevgili, en vicdanlı, en iyi babası, ponçiğimin Uğuristan'ı... Yol arkadaşım, eşim, ağladığım, güldüğüm, her şeyim benim... Seni çok seviyorum. Sana sadece bir gün değil, sonsuza kadar 'Evet'... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun çizgi gözlüm. Sen hep gül ve gözlerin çizgi olsun.

Ebru Şallı'nın gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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