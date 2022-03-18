Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş son dakika haberinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü çift boşanma kararı aldı. İnternet kullanıcıları, Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Uğur Akkuş'un mesleği nedir? sorularının yanıtını öğrenmek için internette arama yapıyor. Uğur Akkuş'un biyografisi ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

EBRU ŞALLI'NIN EŞİ UĞUR AKKUŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Uğur Akkuş 1984 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Uğur Akkuş, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başladığı eğitimimi Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'nde sürdürmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır.

UĞUR AKKUŞ'UN MESLEĞİ NEDİR?

Uğur Akkuş, dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyeliği yapan Uğur Akkuş, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

EBRU ŞALLI İLE UĞUR AKKUŞ BOŞANIYOR MU?

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı idida edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptıı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.

Sayfa'nın haberine göre, Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı, 15 Ocak 1977'de İzmir'de doğdu.

Ebru Şallı 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir.

1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki çocuğu olmuştur. Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 2020'de lenf kanseri nedeniyle dokuz yaşında hayatını kaybetti.

