Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak

9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, sosyal medyada son ana kadar yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin odağı oldu. Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı’nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi.

PARS İYİLEŞMİŞTİ AMA...

Akay, “Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı” dedi.

ÖNLEM SEBEBİYE AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLEMEDİ

Akay, ayrıca koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars’ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı’ndan taşınacağını söyledi.

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.