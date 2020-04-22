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Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 09:34 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı Onur Akay, Ebru Şallı'nın 9 yaşında vefat eden oğlu Pars Tan'ın mezarının 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını söyledi.

Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak

9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, sosyal medyada son ana kadar yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin odağı oldu. Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı’nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi.

PARS İYİLEŞMİŞTİ AMA...

Akay, “Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı” dedi.

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ÖNLEM SEBEBİYE AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLEMEDİ

Akay, ayrıca koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars’ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı’ndan taşınacağını söyledi.

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı, Pars, mezarı,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
virüs sen olama ihtimali olabilir mi acaba mekanı cennet olsun
kim olursa olsun hiçbir anne baba evlat acısını yasamamali Allah sabır versin.
Çok zor. Bir anne için evladını kaybetmek demek çok acı bir şey. Allah rahmet eylesin, kalanlara sabır versin..
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