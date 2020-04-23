MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak mı? Uğur Akkuş'tan iddialara yanıt

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak mı? Uğur Akkuş'tan iddialara yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars Tan, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Acılı haberin ardından Pars'ın mezarının, bir yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağı iddia edildi. Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan iddialara yanıt geldi.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak mı? Uğur Akkuş'tan iddialara yanıt

9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, hayatının en zor günlerini geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili bilgiler verdi. Onur Akay, koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını belirtti.

İDDİALARA YANIT GELDİ

İddiaların ardından Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Söylemezsem Olmaz'a konuştu. Akkuş, Pars'ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti. Aile üyelerinin birçoğu, 9 yaşındaki Pars'ın cenazesine koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle katılamamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı, Pars, Uğur Akkuş,

En Çok Okunan Haberler

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Meclis 100 yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Meclis 100 yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah rahmet eylesin zor allah düşmanıma bile vermesin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım

Charlize Theron'dan 1 milyon dolar bağış

Charlize Theron'dan 1 milyon dolar bağış

Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası

Canlı yayın kazası! Kamerayı çevirince...

Şinasi Yurtsever: Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum

'Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum'

Kylie Jenner, karantina sürecinde bahçe işlerine merak sardı

Karantina sürecinde bahçe işlerine merak sardı

Şeyma Subaşı’nın ağzını bıçak açmadı

Şeyma Subaşı’nın ağzını bıçak açmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.