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Ebru Şallı oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, bugün ziyarete gittiği oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Ebrı Şallı, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören ve Kilyos mezarlığına defnedilen oğlu Pars Tan'ın mezarını bugün ziyaret etti.

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Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.

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Ebru Şallı, Pars, mezar, ziyaret,

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ne zor bir durum allah yardımcın olsun sabır versin diğer evlatlarını bağışlasın
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