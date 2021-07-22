MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı: Yiyorum ama kilo almıyorum

Ebru Şallı: Yiyorum ama kilo almıyorum

22.07.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı, YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yemek yediği halde kilo almadığını söyleyen Şallı, "Geçen gün uçaktan 'Ekmek ister misiniz?' diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. Asla normal ekmek yemediğimi düşünüyorlar" dedi.

Ebru Şallı: Yiyorum ama kilo almıyorum

Ebru Şallı, samimi açıklamalarda bulundu. YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Şallı, dışarıdan göründüğü gibi kilo takıntısı olan biri olmadığını belirterek, beslenme alışkanlığından bahsetti.

Ebru Şallı, YouTube kanalında takipçilerinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. İşte Şallı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

  • Her gün spor yapmıyorum. Haftanın 4 günü spor yapıyorum. Spor hastası değilim.

  • Yemek yapmayı, yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorum. Bütün yemek kurslarına gittim. Dünya mutfağını öğrendim. Osmanlı mutfağından İtalyan, Fransız mutfağına kadar diplomalarım var evde.

“SİNİRLENMEYİN AMA…”

  • Sinirlenmeyin ama ben yemek yiyorum ve kilo almıyorum. Genetikle ilgisi var tabii…

  • Bildiğiniz kadar zayıf değilim. 53.5 kiloyum. Boyum 1.72. Herkes bana 40-45 kilo diyor, öyle bir şey yok.

  • Bana hiçbir yerde “Ekmek ister misiniz?” diye sormuyorlar. Kendimi ezik gibi hissediyorum. Geçen gün uçakta “Ekmek ister misiniz?” diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. Ebru ekmek yemez diye düşünüyorlar. Yanımda sandviç vardı onu yedim.

  • Seyahatlerde kendimi kasmıyorum. Bir yere gittiğimde arkadaşlarımla yemekteyken kimseye demiyorum “Şunu, bunu yemeyeyim” demiyorum. O kadar mankenlik yaptım, yine de bunu yapmadım. Bana herkes “Yemekte çok eğlencelisin” der.

  • Beni yakınlarım çok iyi bilir. Yiyen biriyim. Ama sağlıklı yaşam tarzım var. Güzel şeyleri yemeyi seviyorum. Şu an çantamda da bir çikolata da var mesela… Canım istediğim zaman yiyorum. Yasaklarla yaşayamam. Tabii zaman zaman detokslar da yapıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Hadise New York'ta! "Kadınların sesini daha çok duyacaksınız"Hadise New York'ta! "Kadınların sesini daha çok duyacaksınız"
Anahtar Kelimeler:
youtube Ebru Şallı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Partide üçlü ilişkiye girdi! Bomba gelişme

Partide üçlü ilişkiye girdi! Bomba gelişme

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bikini üstü yerine ilginç tercih

Bikini üstü yerine ilginç tercih

İç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi! Hayranları "Artık yeter" dedi

İç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi! Hayranları "Artık yeter" dedi

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.