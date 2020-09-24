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Ebru Şancı annesini paylaştı! 'Ablan mı?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Eski model Ebru Şancı paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez annelik duygusunu yaşayan Ebru Şancı annesi Selma Yaşar'ın fotoğrafını paylaştı.

Ebru Şancı annesini paylaştı! 'Ablan mı?'

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, oğulları Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba oldu. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları bulunan çift, oğullarına Kürşad Fırat adını verdi. Ebru Şancı'nın çocuklarının bakımında annesi sıklıkla yardımcı oluyor. İkizleri büyütürken annesinden sıklıkla destek alan Ebru Şancı, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Şancı annesinin fotoğrafını paylaşır paylaşmaz takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Ebru Şancı annesi Selma Yaşar'ın doğum gününü kutladı. Şancı'nın annesini görenler "ablan mı", "41 kere maşallah" gibi yorumlar yağdırdı.

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Şancı paylaşımına "Canım anacım nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

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