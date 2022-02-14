Ebru Şancı'dan kocası Alpaslan Öztürk'e: Müptelanım!

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı aşk pozu paylaştı. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı ve eşi yıl dönümlerini kutladı. 38 yaşında olan Şancı 28 yaşında olan eşiyle pozunu paylaşıp şunları yazdı:

"Yarın 8. yılımız kargaşa olur şimdiden kutlayayım. Müptelanım kocacım bilesin."

Alpaslan Öztürk ise bu kareye "Nice yıllara inşallah savaşçı" yanıtını verdi. Alpaslan Öztürk daha sonra kendi de aynı pozu paylaşarak "İlk ve tek, sekizinci senemiz kutlu olsun. Şahım" dedi.

Selin Ciğerci bu poza "Maşallah" yorumunda bulunurken sevgilisi Gökhan Çıra ise gülücük emojisi yaptı.



