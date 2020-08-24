Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile mesajlaşmasını ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'

Ebru Şancı 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturdu. Çift, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucaklarına aldı.

Ebru Şancı, Kürşat adını verecekleri üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için geri sayıma başladı. 12 gün sonra üçüncü kez doğum yapacak olan Şancı zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Şancı son olarak da eşi Alpaslan Öztürk ile mesajlarını ifşa etti.

Alpaslan Öztürk spor yaptığı anları eşine atarak "Sen yat göbeğinle sen doğur sana da yaptıracağım" bunları dedi.

Şancı ise Hünkarım lakabıyla kaydettiği eşine "Bir dahakine sen doğur söz ben idmanlara çıkıp çalışacağım. Hatta maça da çıkarım. Sen 7 gol attın ben 10 gol atarım" yanıtını verdi.

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün bu atışmaları hayranlarını güldürdü.



