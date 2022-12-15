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Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'ün yataktaki haliyle dalga geçti! "Kadın versiyonun..."

15.12.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Ebru Şancı kendisinden 10 yaş küçük futbolcu eşinin en doğal hallerini sık sık paylaşıyor. Eyüpspor'a transfer olan Alpaslan Öztürk'le dalga geçen Şancı son paylaşımıyla güldürdü.

2015 yılında evlenen Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunan çiftten Şancı futbolcu kocasının gündelik hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Şancı, Galatasaray'dan ayrılıp, kiralık olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a imza atan futbolcu eşinin konsol oyunu oynadığı anların videosunu yayınlayarak yayınlayan Ebru Şancı, "Kendi kendine konuşuyor harbi normal değil bu herif" demişti.

Ekran Alıntısı

Şancı şimdi de kocasının yataktaki pozisyonuyla dalga geçti. Ebru Şancı bir Tiktok videosu paylaşarak "Yemin ederim senin kadın ve biraz toplu versiyonun. Öteki zavallı da ben" diyerek kocasıyla dalga geçti.

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