Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'ün yataktaki haliyle dalga geçti! "Kadın versiyonun..."

2015 yılında evlenen Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunan çiftten Şancı futbolcu kocasının gündelik hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Şancı, Galatasaray'dan ayrılıp, kiralık olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a imza atan futbolcu eşinin konsol oyunu oynadığı anların videosunu yayınlayarak yayınlayan Ebru Şancı, "Kendi kendine konuşuyor harbi normal değil bu herif" demişti.

Şancı şimdi de kocasının yataktaki pozisyonuyla dalga geçti. Ebru Şancı bir Tiktok videosu paylaşarak "Yemin ederim senin kadın ve biraz toplu versiyonun. Öteki zavallı da ben" diyerek kocasıyla dalga geçti.

