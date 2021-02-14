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Ebru Şancı'nın kocası Alpaslan Öztürk paylaştı! 'Soğuk ve çorak gönlümdeki...'

14.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Ebru Şancı'nın kocası Alpaslan Öztürk paylaştı! 'Soğuk ve çorak gönlümdeki...'

Eski manken Ebru Şancı'nın futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ten aşk paylaşımı geldi. İkilinin fotoğraf altı sohbetine ise beğeni yağdı.

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne-baba oldu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Eski manken, futbolcu eşi ve çocuklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Bu sefer ise Şancı'nın kocası ilk paylaşımı yaptı. 14 Şubat için bir fotoğraf paylaşan Alpaslan Öztürk fotoğrafa "Soğuk ve çorak gönlümdeki açan çiçek, saçının teline kurban olduğum Şah’ım." notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Şancı ise kocasının bu yorumuna "Ben bunun üstüne ne söylesem boş seni çok seviyorum rabbim birliğimizi yuvamızı korusun nice 7 yıllara" yanıtını verdi. İkilinin bu yorumlarına beğeni yağdı.

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Şancı ise daha sonra kocasının fotoğrafını paylaşarak "Sevgililer Günü'nün bendeki tek değeri seni 7 yıl önce bugün tanımış olmam. Bu fotoraf o kadar çok şey anlatıyor ki bana sen her zaman, merak eden, koruyan, destek olan canım eşim evlatlarımızla nice 7 senelere inşallah" yazdı.


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