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  4. Ebru Şancı ortağı tarafından dolandırıldı mı? "Türk Türk'ü gurbette öpermiş"

Ebru Şancı ortağı tarafından dolandırıldı mı? "Türk Türk'ü gurbette öpermiş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.02.2024 07:15 | Son Güncelleme:
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17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı evlendikten sonra modelliği bıraktı. Yurt dışında gelinlik markası olan Şancı sosyal medyada dolandırıldığına dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ebru Şancı ortağı tarafından dolandırıldı mı? "Türk Türk'ü gurbette öpermiş"

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen ve son dönem yorumculuk da yapan Ebru Şancı, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Ebru Şancı'nın yurt dışında bir gelinlik markası bulunuyordu. Ancak Ebru Şancı ortağıyla kötü olaylar yaşayıp buradaki işini noktaladı.

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Ebru Şancı mağazasından ayrıldığını söyleyerek "Eğer karşı tarafla hukuk yoluyla anlaşamazsam anlatacağım. Tam bir Türk Türk'ü gurbette öpermiş sözünü doğru çıkartıyor. Karşı tarafa son bir kez daha dolandırıcılığa ve sahtekarlığa son vermesini tavsiye ediyorum" dedi.

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Ebru Şancı Manken evlendi yaşında
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