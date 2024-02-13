Ebru Şancı ortağı tarafından dolandırıldı mı? "Türk Türk'ü gurbette öpermiş"

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen ve son dönem yorumculuk da yapan Ebru Şancı, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Ebru Şancı'nın yurt dışında bir gelinlik markası bulunuyordu. Ancak Ebru Şancı ortağıyla kötü olaylar yaşayıp buradaki işini noktaladı.

Ebru Şancı mağazasından ayrıldığını söyleyerek "Eğer karşı tarafla hukuk yoluyla anlaşamazsam anlatacağım. Tam bir Türk Türk'ü gurbette öpermiş sözünü doğru çıkartıyor. Karşı tarafa son bir kez daha dolandırıcılığa ve sahtekarlığa son vermesini tavsiye ediyorum" dedi.







