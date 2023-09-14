Ebru Yaşar'ın konser tarzı olay oldu! Seren Serengil'den şoke eden yorum

Ebru Yaşar, geçmişten günümüze hit olan repertuarı ile dinleyicilerini seslendi. Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde iddialı tarzıyla dikkat çeken Yaşar'ın tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Sahne kıyafeti ve takıları ile dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Doğu ve batı sentezi yaptım. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi" ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar'ın büyük şapkası ve takılarını gören Seren Serengil ise kendini tutamadı. Serengil Yaşar'ın tarzına dair "Kezban Paris'te. Filmi vardı bana onu anımsattı" yorumunda bulundu.

Seren Serengil'in yorumunu görenler "Herkesin kendi zevki", "Sesi muhteşem", "Kıskandın mı biraz" yorumları geldi.



