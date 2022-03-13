MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Yaşar'ın servet değerinde kolyesi olay oldu

Ebru Yaşar'ın servet değerinde kolyesi olay oldu

13.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 ay önce diz kapağını kıran ve ameliyat olmak zorunda kalan Ebru Yaşar sahnelere döndü. Ebru Yaşar sahne için tercih ettiği kolyesinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

Ebru Yaşar'ın servet değerinde kolyesi olay oldu

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası dizi kırılan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, yaklaşık iki ay sonra sevenleriyle buluştu. Ebru Yaşar, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Beyaz bir elbise tercih eden Ebru Yaşar’ın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı.

İlk konserinde üzerinde bulunan kolye ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Yaşar'ın, bir servet taktığı ortaya çıktı.

1

Ebru Yaşar'ın, Serenay Sarıkaya'nın da marka yüzü olduğu dünyaca ünlü aksesuar markasının kolyesini taktığı ve bu kolyenin değerinin tamı tamına 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden ifadelere suç duyurusu! Şoke eden ifadelere suç duyurusu!
Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu... Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...
Göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Tablo gibisin'Göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti! 'Tablo gibisin'
Anahtar Kelimeler:
Ebru Yaşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

3.5 milyon dolarlık ev yalanmış! "Acun yandı şimdi" yorumu

3.5 milyon dolarlık ev yalanmış! "Acun yandı şimdi" yorumu

Çok sert ifadeler! "Ayık olduğunuzda..."

Çok sert ifadeler! "Ayık olduğunuzda..."

Mert Öcal itirafı! Herkes gülünce utandı

Mert Öcal itirafı! Herkes gülünce utandı

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.