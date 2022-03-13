Ebru Yaşar'ın servet değerinde kolyesi olay oldu

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası dizi kırılan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, yaklaşık iki ay sonra sevenleriyle buluştu. Ebru Yaşar, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Beyaz bir elbise tercih eden Ebru Yaşar’ın kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı.

İlk konserinde üzerinde bulunan kolye ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Yaşar'ın, bir servet taktığı ortaya çıktı.

Ebru Yaşar'ın, Serenay Sarıkaya'nın da marka yüzü olduğu dünyaca ünlü aksesuar markasının kolyesini taktığı ve bu kolyenin değerinin tamı tamına 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

