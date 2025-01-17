Son dakika: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 39 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk adliyeye sevk edildiler.

Savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlanan Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RIZA AKPOLAT İLE AZİZ İHSAN AKTAŞ TUTUKLANDI!

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. Akpolat ve Aktaş'ın ifadeleri ortaya çıktı.

İFADESİNE ULAŞILDI

Savcılık ifadesi soru-cevap şeklinde ilerleyen Rıza Akpolat, aylık gelirinin 85 bin lira olduğunu, Emza Akaryakıt isminde inşaat firması bulunduğunu söyledi.

"Beltaş yönetim kurulu üyeliğine atanma süreci hakkında bilgi veriniz, belediye başkanının bu süreçteki rolü nedir?" sorusu üzerine Akpolat, yönetim kurulu üyelerini tanıdığını, Ahmet Aktaş'ın adını Alican Abacı'nın getirdiğini hatırladığını, Önder Gedik ile Esra Yenidünya'nın atanma sürecinin ise ortak akılla olduğunu kaydetti.

Taşınmaz satışına ilişkin kararı yönetim kurulunun aldığını, kendisinin bu durumu sonradan öğrendiğini anlatan Akpolat, Beltaş'a ait Ortaköy ve Rumeli Hisarı'ndaki taşınmazların satışına kimin karar verdiği sorusuna karşılık da satışı şirketin yaptığını ancak ne zaman ve hangi gerekçelerle yapıldığını bilmediğini belirtti.

Akpolat, taşınmazların satış sürecine ilişkin dosyada, ihale sürecinin başlatılmasında yönetim kurulu kararı olmadığının ifade edilmesi üzerine, "Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu başkanı Önder Gedik inisiyatif kullanıp satış yetkisi vermiştir." ifadelerini kullandı.

'AKIN GÜRLEK ADLİYEYE GELDİ' İDDİASI YALANLANDI!

Diğer 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor. Bu arada, bazı basın organlarında yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı savcılıkça, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Aktaş, savcılık ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş, ifadesinde, her ne kadar kardeşleri ve akrabaları üzerine olan firmaların fiili sahibinin kendisi olduğu iddia edilse de bu hususun doğru olmadığını savundu.

Elif LPG ile Provek İlaç firmalarının kendisine ait olduğunu belirten Aktaş, Elif LPG'nin ortak olduğu Perla Denizcilik ve Güven Otoyol İşletmeleri isimli firmalar bulunduğunu, diğer firmaların ise ticaret sicilinde kime ait görünüyorsa ona ait olduğunu ifade etti.

Aktaş, İldeniz Organizasyon isimli firmayı bilmediğini, sahibini de tanımadığını belirterek, söz konusu şirketin Beşiktaş Belediyesinden ihale aldığını bilmediğini öne sürdü.

Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile tapu dairesinde tanıştığını ifade eden Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı bildiğini ancak yüz yüze görüşmeleri, tanışıklıkları olmadığını, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile de tanışıklığı bulunmadığını savundu.

Şüpheli Aktaş, Esenyurt Belediyesinin yaptığı ihalelerden bilgisi olmadığını iddia ederek, "İSFALT, İETT, Beşiktaş Belediyesi, İGDAŞ gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçleri bilmem. Ben, Beşiktaş Belediyesinden Elif LPG adına ihaleler aldım. Kaç tane aldığımı bilmiyorum. Rıza Akpolat'a ait firmanın araçlarının kardeşlerimin firmalarına satışı hususunda bilgim yoktur. Şu an aracın benim firmamda olduğunu dahi bilmiyorum. Ben ve kardeşlerimin belediyelerden çok sayıda ihale aldığı konuşulmakta. Buna benzer başka aileler de vardır." dedi.

Kimseden operasyon bilgisi almadığını ve kaçma durumunun söz konusu olmadığını savunan Aktaş, "Yaptığım işlerde hiçbir şekilde illegale bulaşmadım, manipülasyona bulaşmadım, basiretli bir tüccar olarak, 5 çocuk babası olarak işimi yapmaktayım. Suç örgütü iddialarını kabul etmiyorum. İşlerimi tamamen yasal zeminde yapıyorum. Geçmişte terör mağduru da olmuş bir aileden geliyorum. Dolayısıyla terör ile anılan belediyelerden iş almam mümkün değildir. Bu araştırıldığında görülecektir." ifadesini kullandı. Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, serbest bırakılmayı talep etti. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır