Ebru Yaşar ünlü fenomenle bir araya geldi

Bir Roman düğününde, Ebru Yaşar’ın Ateşten Gömlek adlı şarkısı eşliğinde dans eden İlker Karakaş’ın TikTok videosu sosyal medyaya damgasını vurdu. Öyle ki Enis Arıkan, Hayrettin Karaca gibi ünlü isimler, Karakaş’ın dansını taklit ederek klip bile çekti.

Ebru Yaşar ise, viral olan videoyu sosyal medya hesabından gülücük emojisi ile paylaştı. Yaşar’ın takipçileri bu paylaşımdan sonra ünlü şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu ve İlker ile bir araya gelmesini istedi. Gelen mesajları karşılıksız bırakmayan Yaşar, Instagram hesabından paylaştığı video ile beğeni topladı. Pek çok kişi ‘Büyük buluşma’ diyerek paylaşımda bulundu… Roman asıllı İlker, İzmir’de ailesi ile yaşıyor ve mahalle bakkalı işletiyor.



