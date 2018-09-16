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Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

Buket Aydın'la Kanal D Haber'de yayınlanan özel haberin ardından "iki kız çocuğunu alıkoymak" iddiasıyla ifade veren türkücü Nihat Doğan, yorumculuk yaptığı magazin programından gönderildi. Aynı programda yer alan Ece Erken, "Beyaz TV gereken kararı aldı. Pazartesi yeni bir sunucu geliyor" dedi.

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken, 'Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında birlikte yorumculuk yaptığı Nihat Doğan'ın "iki kız çocuğunu alıkoymak" ile suçlanmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"BÖYLE ŞEYLERİN DELİLİ, İSPATI OLMAZ"

Medyaradar'ın haberine göre; ünlü sunucu, “Benim bazı çizgilerim var. O çizgiler arasında çocuk istismarı ve şiddet en başta geliyor. Babam da olsa arkasında durmam böyle bir şeyin. Aklanıncaya kadar bekliyorum. Böyle şeylerin delili, şahidi olmaz. Bir takım şeyler açığa çıkar inşallah. Beyaz TV gereken kararı aldı. Pazartesi yeni bir sunucu geliyor. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım bir hanımefendi gelecek” dedi.

"ONUNLA ARKADAŞLIĞIM YOK"

Nihat Doğan'ın kendisine kırgın olup olmadığı sorulunca Erken; “İlk gün ‘inşallah aklanırsın’ diye mesaj attım. Ben görüşmüyorum kimseyle. Bana soğuk davranması için görüşmem lazım. Arkadaşlığım var mı, yok. Bir-iki hafta mesaim oldu, ama böyle bir şeyin doğru olma ihtimali bile beni ürkütüyor” cevabını verdi.

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Buket Aydın Kanal D Haber Beyaz TV ece erken Nihat Doğan

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