Ece Erken'den Demet Akalın hakkında tedbir kararı

Eski eşi Serkan Uçar ve ailesiyle mahkemelik olan Ece Erken bu davalar sürerken yaşadığı bir olayı geride bıraktığımız günlerde sunuculuğunu yaptığı program üzerinden izleyiciyle paylaşmış ve bu süre zarfında Demet Akalın’ın kendisine yaptıklarına üzüldüğünü yine programında bahsetmişti. Sürecin başında, Demet Akalın’ın 2 ay önce sabahın 8’de cep telefonuna mesaj attığını ifade eden Ece Erken, “Demet Akalın bana mesaj atarak Güldeniz Uçar (Ece Erken’in eltisi, Serkan Uçar’ın abisinin eşi) ile ilgili ‘Bu aile senden ne istiyor. Yüze yakın bir çok sahte hesap açmış bir çok magazin sitesinde seninle ilgili hakaretler ediyor” yazdığını söylemiş ve mesajları da hesabından paylaşmıştı. Ece Erken’in asıl sinirlendiği olay ise Demet Akalın’ın Serkan Uçar ve ailesiyle ilgili bu kadar laflar söyleyip sonra sosyal medyadan yakınlaşması ve takibe alması olmuştu.

MAHKEME KARARI…

Ece Erken programında yaptığı bu açıklamaların ve Demet Akalın hakkında yaptığı sert çıkışların sonrasında şimdi de mahkeme kararı çıkartarak Demet Akalın hakkında bir aylık tedbir kararı aldırdı. Akalın’ın kendisine hakaret ettiğini öne süren Erken hesabından mahkeme kararını ve şu sözleri paylaştı: