Ece Erken'den Demet Akalın hakkında tedbir kararı

Eski eşi Serkan Uçar ve ailesiyle mahkemelik olan Ece Erken bu davalar sürerken yaşadığı bir olayı geride bıraktığımız günlerde sunuculuğunu yaptığı program üzerinden izleyiciyle paylaşmış ve bu süre zarfında Demet Akalın’ın kendisine yaptıklarına üzüldüğünü yine programında bahsetmişti. Sürecin başında, Demet Akalın’ın 2 ay önce sabahın 8’de cep telefonuna mesaj attığını ifade eden Ece Erken, “Demet Akalın bana mesaj atarak Güldeniz Uçar (Ece Erken’in eltisi, Serkan Uçar’ın abisinin eşi) ile ilgili ‘Bu aile senden ne istiyor. Yüze yakın bir çok sahte hesap açmış bir çok magazin sitesinde seninle ilgili hakaretler ediyor” yazdığını söylemiş ve mesajları da hesabından paylaşmıştı. Ece Erken’in asıl sinirlendiği olay ise Demet Akalın’ın Serkan Uçar ve ailesiyle ilgili bu kadar laflar söyleyip sonra sosyal medyadan yakınlaşması ve takibe alması olmuştu.
MAHKEME KARARI…
Ece Erken programında yaptığı bu açıklamaların ve Demet Akalın hakkında yaptığı sert çıkışların sonrasında şimdi de mahkeme kararı çıkartarak Demet Akalın hakkında bir aylık tedbir kararı aldırdı. Akalın’ın kendisine hakaret ettiğini öne süren Erken hesabından mahkeme kararını ve şu sözleri paylaştı:
“Adalet evet hepimiz için, bazılarımız karşı tarafın söyleyeceği doğrulardan kaçmak için! Bazılarımız bu kadar kolay alınabileceğini ispatlamak için, bazılarımız da gerçekten şiddetten korunmak adına alır bu önemli kararı, dileğim sadece gerçek şiddet mağdurlarının yararlanması… Biliyorsunuz biz susturulduk, hakkımızda yorumlara cevap verildi işte ona istinaden avukatım, aile dostum Esennur Ezgi bugün susturma kararını aldı malum şahsa karşı… Beni susturup yorumlara hakkımda cevap vermek öyle kolay olmamalı. ÖNEMLİ NOT; biz karşı tarafın bize cevap vermesini bekledik, sıramızı bekledik, dosyamız öne alınmadı, kimsenin hakkını yemedik, cep telefonundan tebliğ etmedik ve bu kararın sadece GERÇEK ŞİDDET MAĞDURLARININ alması için dikkat çekmek amaçlı ne gerekirse yapacağız”
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