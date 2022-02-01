Ece Erken'den hüzünlü paylaşım! "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin..."

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bakırköy’de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ece Erken, yedi ay önce evlendiği eşinin cenazesine elinde fotoğrafla geldi. Eşinin tabutuna sarılarak ağlayan Erken, güçlükle ayakta durdu.

Ünlü sunucudan son olarak yürek burkan bir paylaşım geldi. Erken, paylaşımında "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarası yok, çıkası yok, çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.



