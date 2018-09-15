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Ece Erken'den Nihat Doğan ve Demet Akalın açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

Nihat Doğan ile program yapan Ece Erken'den olay sözler... Ece Erken programa yeni bir sunucunun geldiğini açıkladı ve Demet Akalın ile ilgili de açıklamalarda bulundu

Ece Erken'den Nihat Doğan ve Demet Akalın açıklaması

Sunucu Ece Erken, önceki gün Etiler’de oğlu Eymen’le birlikte alışverişteydi.

Ayaküstü gazetecilerle konuşan erken, iş arkadaşı Nihat Doğan'ın çocuk istismarından suçlanmasıyla alakalı soruları yanıtladı. Doğan'ın birlikte sundukları programın kadrosundan çıkarılmasıyla alakalı; “Pazartesi yeni bir sunucu geliyor. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım bir hanımefendi gelecek” diyen Erken sözlerine şöyle devam etti:

“Benim bazı çizgilerim var. O çizgiler arasında çocuk istismarı ve şiddet en başta geliyor. Babam da olsa arkasında durmam böyle bir şeyin. Aklanıncaya kadar bekliyorum. Böyle şeylerin delili şahidi olmaz. Bir takım şeyler açığa çıkar inşallah. Beyaz Tv gereken kararı aldı” dedi.

“ONUNLA ARKADAŞLIĞIM YOK”

Öte yandan Doğan'ın kendisine kırgın olup olmadığı sorulunca ise; “Ben ilk gün ‘inşallah aklanırsın’ diye mesaj attım. Ben görüşmüyorum kimseyle. Bana soğuk davranması için görüşmem lazım. Arkadaşlığım var mı yok! Bir iki hafta mesaim oldu. Ama böyle bir şeyin doğru olma ihtimali bile beni ürkütüyor” cevabını verdi.

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“DEMET BENİ DÜŞMAN İLAN ETTİ”

Aynı zamanda arkadaşı Demet Akalın'ın da boşanmasıyla ilgili konuşan Erken, “Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan etti. Benim her zaman arkadaşımdır” dedi.

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Akalın'ın Esra Erol da dahil bir çok ünlü ismi takipten çıkarmasıyla alakalı; “Bir tek beni çıkarmadı daha. Bir sebebi vardır elbet” diyen sunucu, boşanmanın formalite olduğu iddialarına ise; “Formalite olduğunu sanmıyorum. Ortada çocuk var. Ağır bir travma, çocuğa yaşatmak istemez” yorumunu yaptı.

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ece erken Nihat Doğan ve Demet Akalın Nihat Doğan

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