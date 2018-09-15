Ece Erken'den Nihat Doğan ve Demet Akalın açıklaması

Sunucu Ece Erken, önceki gün Etiler’de oğlu Eymen’le birlikte alışverişteydi.

Ayaküstü gazetecilerle konuşan erken, iş arkadaşı Nihat Doğan'ın çocuk istismarından suçlanmasıyla alakalı soruları yanıtladı. Doğan'ın birlikte sundukları programın kadrosundan çıkarılmasıyla alakalı; “Pazartesi yeni bir sunucu geliyor. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım bir hanımefendi gelecek” diyen Erken sözlerine şöyle devam etti:

“Benim bazı çizgilerim var. O çizgiler arasında çocuk istismarı ve şiddet en başta geliyor. Babam da olsa arkasında durmam böyle bir şeyin. Aklanıncaya kadar bekliyorum. Böyle şeylerin delili şahidi olmaz. Bir takım şeyler açığa çıkar inşallah. Beyaz Tv gereken kararı aldı” dedi.

“ONUNLA ARKADAŞLIĞIM YOK”

Öte yandan Doğan'ın kendisine kırgın olup olmadığı sorulunca ise; “Ben ilk gün ‘inşallah aklanırsın’ diye mesaj attım. Ben görüşmüyorum kimseyle. Bana soğuk davranması için görüşmem lazım. Arkadaşlığım var mı yok! Bir iki hafta mesaim oldu. Ama böyle bir şeyin doğru olma ihtimali bile beni ürkütüyor” cevabını verdi.