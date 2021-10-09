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Ece Erken'den yeni hamle!

09.10.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık dört ay önce evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip, soyadını değiştiren Ece Erken, ardından eşiyle aralarındaki buzları eritmişti. Mahmutyazıcıoğlu ile barışan sunucudan yeni hamle geldi.

Ece Erken'den yeni hamle!

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Ancak çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı.

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Bu dedikoduyu güçlendiren detay da ikilinin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken'in (43) eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları da kaldırmasıydı. Ünlü sunucu, ayrıca, Instagram profilindeki 'Myazıcıoğlu' soyadını da silmişti.

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ECE ERKEN'DEN YENİ HAMLE

Geçtiğimiz hafta eşiyle barıştığını ifade eden Ece Erken'den yeni hamle geldi. Sunucu, sosyal medya hesabından kaldırdığı 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını yeniden ekleyerek, eşiyle aralarındaki buzları tamamen erittiklerini gözler önüne serdi.

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Ece Erken
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