Ece Erken günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken çeşitli iddialarla gündeme geliyor. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'nun sık sık hedefinde olan Ece Erken acı dolu günler geçirirken eşinin eski fotoğraflarını Instagram'dan paylaşıp acısını anlatmaya çalışıyor.

Son hali merak edilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi. Akşam'ın haberine göre; Erken, İstinye'deki bir alışveriş merkezinde bulunan restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Erken, otomobilini beklediği esnada basın mensuplarının kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Ece Erken'in bitkin görüntüsü gözlerden kaçmadı.

MİRAS İDDİASI

Sisi ünlü avukatın mirasıyla ilgili "Benan Hanım eşinden ayrıldıktan sonra açmış olduğu 2 dava vardı. Biri boşanma davası diğeri de mal rejimi davası. Bu dava devam etmekte" demişti. Seyhan Soylu'nun iddiasına göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun borçları da bulunuyor.

