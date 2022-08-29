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Ece Erken'i çıldırtan yorum! Takipçisi 'Acılar çabuk unutuluyor' yazınca dayanamadı

29.08.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçtiğimiz aylarda silahlı bir saldırıda kaybetmişti. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Erken, oğlu Eymen ile tatil yapıyor. Bu süreçte bazı sosyal medya kullanıcıları Erken'i takdir edip, oğlu için ayakta durması gerektiğini söylerken; bazıları da Erken'i eleştirmeye devam ediyor. Erken, bu eleştirilere adeta isyan etti.

Ece Erken'i çıldırtan yorum! Takipçisi 'Acılar çabuk unutuluyor' yazınca dayanamadı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy’de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, geçtiğimiz haftalarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile de miras sebebiyle karşı karşıya gelmişti.

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Zaman zaman yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada bazı kişilerin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken, dün Instagram hesabından arabasında oğluyla paylaşım yaptı. Bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Erken'i takdir edip, oğlu için ayakta durması gerektiğini söylerken; bazıları da Erken'i eleştirdi.

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Ece Erken, bir takipçisinin 'Acılar çabuk unutuluyor' yorumuna kayıtsız kalamadı. Ünlü sunucu gelen yoruma, "Sevdiğinizi kaybettiniz mi? Yaşadınız mı benim yaşadığımı? Yaşadıysanız muhatap alacağım sizi" yanıtını verdi.


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Ece Erken
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