Ece Erken kilolarından rahatsız! "Hedefim 50"

Bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Ece Erken, şimdilerde eşi ve oğlu Eymen ile birlikte Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Bodrum'da olan ünlü sunucu, önceki gün bikinisi ile objektif karşısına geçti. Teknede poz veren Ece Erken, tatilde aldığı kilolardan yakındı.

Gönderisine, "1.5 ayda+3 kilo. Sağ ol yaz" notunu düşen 43 yaşındaki Erken, fotoğrafa spor hocasını etiketledi ve hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu ifade etti.

