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Ece Erken kilolarından rahatsız! "Hedefim 50"

13.07.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dargın bir barışık ilişkisine şans veren Ece Erken 15 gün önce nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar tatilde olan Erken kilo aldığını söyleyip takipçilerine dert yandı.

Ece Erken kilolarından rahatsız! "Hedefim 50"

Bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Ece Erken, şimdilerde eşi ve oğlu Eymen ile birlikte Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Bodrum'da olan ünlü sunucu, önceki gün bikinisi ile objektif karşısına geçti. Teknede poz veren Ece Erken, tatilde aldığı kilolardan yakındı.

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Gönderisine, "1.5 ayda+3 kilo. Sağ ol yaz" notunu düşen 43 yaşındaki Erken, fotoğrafa spor hocasını etiketledi ve hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu ifade etti.

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Ece Erken
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