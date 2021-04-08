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  4. Ece Erken ünlü arkadaşlarından para istedi! Verilen yanıtlar olay oldu

Ece Erken ünlü arkadaşlarından para istedi! Verilen yanıtlar olay oldu

08.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalı açan Ece Erken; ünlü isimlerden tefeciye düştüğünü söyleyerek para istedi. Ece Erken verilen yanıtlarla şoke oldu.

Ece Erken, YouTube kanalı açarak videolar çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile video çeken Erken, bu sefer de ünlü isimleri arayıp para istedi.

Videoda ilk Arto'yu arayan Erken, "Acil paraya ihtiyacım var karakoldayım. Bana 5 bin TL gönderir misin" dedi. Erken'in isteği karşısında şoke olan Arto ise "Hesap numaranı gönder hemen atayım" dedi.

Bunun üzerine şarkıcı Safiye Soyman'ı arayan Erken 10 bin TL istedi. Üzerinde nakit olmadığını söyleyen Soyman ise hemen yanındaki arkadaşların isteyerek Erken'e geri döneceğini söyledi. Şaka yaptığını açıkladığı Soyman'ın "Senin zengin sevgilin var benden isteyince şaşırdım" demesi üzerine şaşkına dönen Erken, kahkaha atarak konuyu geçiştirdi.

Ekran Alıntısı

EN YAKIN ARKADAŞINDAN OLUMSUZ YANIT ALDI

Para istediği Tanju Çolak'ın da olumlu cevabıyla sevinen Erken, en yakın arkadaşı Sezer'den 100 bin TL borç istedi. Ünlü isim, en yakın arkadaşının "Bütün paramı borsaya yatırdım. Çekersem çok zararım olur" demesi üzerine de ne diyeceğini bilemedi.

METİN UCA'DAN ECE'YE TERS KÖŞE

Sunucu Aslı Turanlı'dan da beklediği cevabı alan Erken son olarak ünlü televizyoncu Metin Uca'yı aradı.

Erken'in 5 bin TL istemesiyle şaşıran Uca, "Ben de zor durumdayım" cevabını verdi. Erken'in kendisine şaka yaptığını öğrenen Uca "O zaman sen bana gönder diyerek" takılmadan edemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
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ne komik bıkmadılar saçma sapan şakalarda.

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