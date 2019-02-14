Ece Erken ve Bircan Bali'ye hapis şoku!

Ünlü modacı Hakan Akkaya, bir yıl önce Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'nin kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı çıkartmıştı.

Hakan Akkaya'nın avukatı Şeyda Yıldırım daha sonra mahkemeye verdiği dilekçede, Erken ve Bali'nin canlı yayınlarda açıkça ihtiyati tedbir kararına muhalefet ettiklerini, olayla ilgili yorum yaptıklarını ve müvekkilini alenen aşağılayarak hakaret ettiklerini belirtti.

1 AY HAPİS!

Dün, Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Erken ve Bali'ye yayın yasağına uymadıkları gerekçesiyle bir ay disiplin hapsi cezası verdi. Ece Erken ve Bircan Bali, 2 haftalık süre içinde itiraz etmedikleri takdirde cezaevine girecek. (MedyaTava)





