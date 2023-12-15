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Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ece Ronay tutuklandı mı, neden gözaltına alındı?

15.12.2023 13:07 | Son Güncelleme:
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Ece Ronay kimdir ve kaç yaşında gibi sorular merak ediliyor. Son dakika haberine göre sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Ece Ronay hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ece Ronay tutuklandı mı, neden gözaltına alındı?

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın emniyet müdürlüğüne götürüldü. Geçtiğimiz günlerde Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galerinin ardından Ece Ronay'ın güzellik merkezi de kurşunlanmıştı. Ronay, eminet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Ece Ronay tutuklandı mı, neden tutuklandı?

ECE RONAY TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve Ronay'ın, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde işlettiği güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, eski kocasının iş yerlerini kurşunlamaya azmettirmekten İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)

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ECE RONAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. "Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube’da 831 bin, Instagram’da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.

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