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Ece Seçkin sahneyi gözyaşlarıyla terk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Ece Seçkin konseri milli yasın ilanıyla iptal edildi. Alanda bulunan on binlerce vatandaş tekbir sesleriyle İsrail askerinin yaptığı katliamı protesto etti

Ece Seçkin sahneyi gözyaşlarıyla terk etti

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya yönelik aldığı skandal kararının ardından bugün Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs'e taşınmasına yönelik adım atıldı. Filistin halkıysa bu kararın karşısında protesto gösterileri gerçekleştirdi.

Abluka altında bulunan Gazze sınırında Filistin halkı tarafından düzenlenen protesto gösterilerine ise İsrail askeri gerçek mermiyle ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Orantısız bir güç kullanan İsrail askerinin çirkin saldırısı sonucu 60 Filistinli şehit oldu ve iki binin üzerinde insan da yaralandı.

Acı haberin ardından tüm Türkiye’de tepkiler çığ gibi büyüdü. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açıklanan 3 günlük milli yas ilanıyla Uşak’ta Ece Seçkin konseri iptal edildi. Alanda bulunan on binlerce Uşaklı “Kahrolsun İsrail”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla Filistin halkının yanında oldu. Tekbirler getirildi, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

ECE SEÇKİN İSRAİL'İ KINADI

Durum karşısında üzüntüsünü dile getiren sanatçı Ece Seçkin de gözyaşları içerisinde sahneden ayrıldı ve İsrail askerinin çirkin saldırısını kınadığını belirtti.

Öte yandan, milli yas ilanıyla Uşak’ta bayraklar yarıya indirildi.

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Anahtar Kelimeler:
israil filistin Ece Seçkin

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