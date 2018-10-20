MAGAZİN

Ece Sükan 3 aydır otelde kalıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da aradığı gibi bir daire bulamayan Ece Sükan, lüks bir otele yerleşti. Ece Sükan, 3 aylık konaklama bedeli olarak da nakit 80 bin TL ödedi

Ece Sükan 3 aydır otelde kalıyor

Son yıllarda bir ayağı sürekli yurt dışında olan ve New York-Paris-İstanbul arasında mekik dokuyan Ece Sükan, yeni bir projeyle ekrana döndü. Ümit Benan'dan boşandıktan sonra İstanbul'daki dairesini boşaltan Ece Sükan, Türkiye'ye dönünce de yeni bir daire arayışına girdi.

Ancak güzel stil danışmanı ve oyuncu, bir türlü istediği gibi bir daire bulamadı. Sık sık seyahat ettiği için otellerde kalmaya alışık olan Ece Sükan, son üç aydır konaklamak için de tercihini lüks bir otelden yana kullandı.

35 BİN TL İNDİRİM

Ece Sükan, Boğaz manzaralı otel odasını üç aylığına tuttu. Geceliği yaklaşık bin 400 TL olan odayı 90 günlüğüne tutan Ece Sükan, ücreti de nakit ödeyince indirimden yararlandı. Ece Sükan, normalde 125 bin TL tutan konaklama ücreti yerine 80 bin TL ödedi.

Boşandığı eşi Ümit Benan'la yaşadığı evden çıkan Ece Sükan, şimdilerde kendisine İstanbul'da yeni bir ev bakıyor. (Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
ece sükan otel

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