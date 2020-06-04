Ece Vahapoğlu, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı

Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı ve annelik duygusunu tatmıştı. Vahapoğlu, 6 aylık olan oğlu Efe'nin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştı. Ece Vahapoğlu fotoğrafa "Efe bebek 6 aylık oldu" notounu düştü.

Bir takipçisinin “Bebekle ilgilenirken spora nasıl vakit ayırıyorsun?” sorusuna sosyal medyadan cevap verene yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu; "Bebeğin modu nasılsa egzersizlerimi ona göre esnetiyorum. Bazen çok uyumlu bazen de huysuz. Keyfi yerindeyse ana-oğul yoga ve pilates yapıyoruz" dedi.

