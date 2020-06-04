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Ece Vahapoğlu, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

6 ay önce doğum yapan yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu oğlu Efe’nin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gösterdi.

Ece Vahapoğlu, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı

Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı ve annelik duygusunu tatmıştı. Vahapoğlu, 6 aylık olan oğlu Efe'nin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştı. Ece Vahapoğlu fotoğrafa "Efe bebek 6 aylık oldu" notounu düştü.

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Bir takipçisinin “Bebekle ilgilenirken spora nasıl vakit ayırıyorsun?” sorusuna sosyal medyadan cevap verene yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu; "Bebeğin modu nasılsa egzersizlerimi ona göre esnetiyorum. Bazen çok uyumlu bazen de huysuz. Keyfi yerindeyse ana-oğul yoga ve pilates yapıyoruz" dedi.

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