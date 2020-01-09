MAGAZİN
  4. Ecem Özkaya'dan boşanan Mustafa Üstündağ'dan Mekke paylaşımı

Ecem Özkaya'dan boşanan Mustafa Üstündağ'dan Mekke paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Mustafa Üstündağ, 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile tek celsede boşanmasıyla gündem olmuştu. Mustafa Üstündağ son olarak Mekke paylaşımıyla dikkat çekti.

Ecem Özkaya'dan boşanan Mustafa Üstündağ'dan Mekke paylaşımı

izisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, 10 yıldır beraber olduğu Ecem Özkaya ile yollarını ayırdı. Evliliklerinden bir oğulları olan ikili, tek celsede boşandı.

edhonun-borani-mustafa-ustundag-yk6P.jpg

Ecem Özkaya'dan boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ, Mekke'den paylaşım yaptı.

eaeae

Üstündağ, yaptığı bu paylaşımın altına, "Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah’a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır. Sizi bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın.

Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ boşandı! Boşanma açıklamasıEcem Özkaya ve Mustafa Üstündağ boşandı! Boşanma açıklaması

Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım" notunu düştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ecem Özkaya, mustafa üstündağ, Mustafa Üstündağ mekke,

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah'tan başka kulluk edikecek deger yoktur... Allah Birdir Yerlerin Göklerin Sahibi Tek Ona aittir... Elhamdulillah...
allah kabul etsin bizene dostum
Cehalet Artiste de var
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Havalimanında kavga çıkardı! Merkeze alındı

Justin Bieber hastalığını açıkladı! Lyme hastalığı açıklaması

‘Uyuşturucu kullanıyor’ dedikodularından sonra itiraf etti

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı

Serenay Sarıkaya itirafıyla gündem oldu

Enis Arıkan'dan babasıyla ilgili üzen açıklama

Enis Arıkan'dan babasıyla ilgili üzen açıklama

Barış Arduç ile Gupse Özay evleniyor mu? Açıklama geldi

Barış Arduç ile Gupse Özay evleniyor mu? Açıklama geldi

Erkan Petekkaya'nın davadaki 'rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı

'Rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.