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  4. Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti! Savunma sanayinde çalışan Türkiye’nin en parlak mühendislerindenmiş…

Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti! Savunma sanayinde çalışan Türkiye’nin en parlak mühendislerindenmiş…

06.11.2024 11:11
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İstanbul’da TIR’ın altında kalarak feci şekilde can veren Ecem Sultan Çamlı’nın haberi infial yaratmıştı. 28 yaşındaki Çamlı’nın havacılık teknolojisi şirketinde sistem mühendisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Ecem, savunma sanayi alanında da çalışmalar yapıyordu. İşte Ecem’in başarılarla dolu hayatının detayları…

Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti! Savunma sanayinde çalışan Türkiye’nin en parlak mühendislerindenmiş…

İstanbul'daki TIR faciasının ardından kahreden detaylar geldi. Türkiye parlak bir beynini feci bir kazada kaybetti. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı (28), Pendik'teki Teknopark İstanbul kampusünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışıyordu.

Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre Kurtköy'de ikamet eden Çamlı her gün yaptığı gibi elektrikli scooter ile sabah evden çıktı. Sabah saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada Hasan Furkan Çolak'ın kullandığı tır arkadan kendisine çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Tır şoförü tarafından fark edilemeyen ve bir süre boyunca tırın ön kısmında giden giden Ecem Sultan Çamlı bir süre sonra tırın altında kaldı. Aracın altında yaklaşık 150 metre sürüklenen ve ağır yaralanan genç mühendis hastanede hayatını kaybetti. Tır şoförü Hasan Furkan Çolak,'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

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SAVUNMA SANAYİ ALANINDA PROJELER HAZIRLIYORDU

Elektrik ve elektronik mühendisi Ecem Sultan Çamlı, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütüyordu. Bu dernek aracılığıyla bir grup mühendisle birlikte havacılık ve savunma sanayii alanında projeler hazırlayan Çamlı,çalışkan bir mühendis olarak dikkat çekiyordu. Çamlı, 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Bir gün buraya en yakın arkadaşımla kendi şirketimizi kurduk diye tweet atacağım" diye yazmıştı.

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Çalıştığı şirketle birlikte geçen hafta SAHA EXPO Fuarı'na katılan Ecem Sultan Çamlı fotoğrafının altına gururla şunları kaydetmişti:

"Savunma sanayimizin inovasyonlarını tanıtmak ve sektördeki en son gelişmeleri takip etmek amacıyla SAHA EXPO 2024 fuarında yerimizi aldık. DASAL Havacılık olarak, Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz. Her biri alanında uzman mühendis ekibimizin katkılarıyla tasarlanan ürünlerimiz, teknolojinin sınırlarını zorlayarak milli havacılık gücümüzü destekleme hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor. Geleceğin savunma teknolojilerine imza atan bir ekibin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum."

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BİLİŞİM OLİMPİYATINDA DÜNYA İKİNCİLİĞİ VAR

Ecem Sultan Çamlı, 2010 yılında Balıkesir'de ilköğretim öğrencisiyken 6.'sı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı'nda (E-BİKO) animasyon dalında hazırladığı 'Atom' konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasından dünya ikincisi oldu. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü okurken ise Ebabil Dron Takımı Kaptanlığını yürüttü. Çamlı son olarak Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu Üyesiydi.

Metrelerce önünde sürüklendiği TIR'ın altında kalarak can verdi Metrelerce önünde sürüklendiği TIR'ın altında kalarak can verdi
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Pendik ecem skuter tır kazası
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