Eda Ece anne oldu! Kızının adını bakın ne koydu

'Pis Yedili', 'Yasak Elma', 'Hayat Bilgisi' gibi projelerde boy gösteren Eda Ece, özellikle oynadığı 'Yıldız Argun' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü isim 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünyaevine girmişti.

Evliliğinin ardından kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Eda Ece'den güzel haber geldi. Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti kızlarına kavuştu. İkili ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştukları Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabından duyuruldu.

"HOŞ GELDİN MİNA İPEK TUNCER"

Açıklamada; "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek’e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi’ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.

Böylece daha önce yeni nesil isimlere sıcak bakmadığını açıklayan Eda Ece'nin kızına "Mina İpek" adını verdiği ortaya çıktı.





