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Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer'e sitem! 'Yazıklar olsun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'e sitem edip, "Yazıklar olsun!" dedi. İşte sosyal medyada dikkat çeken o yorum...

Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer'e sitem! 'Yazıklar olsun'

Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Snob Magazin'in haberine göre; ilişkilerine dair fotoğrafları sosyal medya üzerinden sık sık sevenlerinin beğenisine sunan ikiliden Eda Ece, bu kez sevgilisine sitem ederek herkesi şaşırttı.

Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'e korona günlerinde izlediği dizileri sordu. Tuncer'in önerdiği diziler, 'Peaky Blinders', 'Dark', 'La Casa De Papel, 'How I Met Your Mother' ve 'Vikings' oldu.

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Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in önerdiği diziler arasında kadrosunda yer aldığı Yasak Elma'nın olmamasına itiraz etti. Anadolu Efes'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yapan Eda Ece, sevgilisini kast ederek, "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun" yorumunda bulundu.

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Buğrahan Tuncer'in sevgilisine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Ece'nin hayranları şakayla karışık yapılan bu yoruma beğeni yağdırdı.

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