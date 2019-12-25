Eda Ece 'Montumuz yok, üşüyoruz' diyen Kader'e ve ailesine yardım etti!

Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece yaptığı bir yardımla gündeme geldi. “Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, önceki gün Etiler trafiğinde, ailesiyle beraber kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adında bir kız çocuğuyla tanıştı. Kader’in “Ailemin durumu kötü, üşüyoruz Eda abla” sözlerinden çok etkilenen ünlü oyuncu, onu ve abisi Kenan Ali’yi alışverişe götürerek mont aldı.

Ece, çocukların ailesine de para yardımı yaptıktan sonra bir kağıda numarasını yazarak Kader’e verdi. O sırada haberciler etrafını sarınca neye uğradığını şaşıran güzel oyuncu yaptığı yardımın göz önünde bulunmasından rahatsız oldu.

Muhabirlerin ‘bu tarz yardım projelerinde pek görmedik sizi, Etiler trafiğinde hiç beklemediğimiz yerde gördük’ sözlerine; “Bu tarz yardımlarım oluyor. Sosyal kuruluşlar yerine bu tarz şeyleri daha çok yapıyorum. Aslında gizli yaparım ama bu sefer bastınız beni” diye konuştu. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre Kader’in kameralara poz vermek istemesini de kırmayan Ece, objektiflere beraber poz vererek, “Setten çıktım eve gidiyordum. Bir şeyler istedi benden, Kader’le tanıştık. Ailesiyle de tanıştırdı beni” diyerek sözlerini noktaladı.