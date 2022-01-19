Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl? Eda Ece, Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma da olacak mı?

Yasak Elma'nin sevilen oyuncusu Eda Ece, 2. kez koronavirüse yakalandı. Hayranlarını üzen Eda Ece, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güzel oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz sene şubat ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

2. KEZ KORONAVİRÜS OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Son dönemlerin aranan oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2. kez koronavirüs olduğunu duyurdu. Eda Ece, "2. Kez covid oldum evdeyim. Gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve 2 aşılı olduğum için hafif geçiyor. Tavsiyelere uyun, kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı. Bunun ardından Ece'nin takipçileri çok sayıda "Geçmiş olsun", "Sen iyi ol yeter" tarzında yorumlarda bulundu.

EDA ECE, MASKE KİMSİN SEN VE YASAK ELMA'DA OLACAK MI?

Koronavirüse yakalanan Eda Ece, aynı anda yürüttüğü Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma projelerinde yer alıp almayacağına ilişkin açıklama yaptı. Hayranlarının endişelerine yanıt veren Ece, "Yasak Elma yeni bölümü zaten oynamıştım, sorun yok. Maske Kimsin Sen'de yeni bölümde varım, sonrasına bakacağız durumuma göre. Önce sağlık! Öptüm dicektim ki size de geçmesin geri aldım" dedi.

Eda Ece, Maske Kimsin Sen'in yeni bölümünde ekranlarda olacak. Ancak sonraki bölümü için Ece'nin yerinde başka jürinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

'MASKE KİMSİN SEN?' FORMATI NEDİR?

FOX ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen programında Eda Ece, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Melis Sezen jüri üyeliği yapıyor. Bu programda ünlü isimler maskenin ardına gizleniyor ve sahne alarak jürilere, seyircilere kim olduğunu ipuçlarıyla belli etmeye çalışıyor.



