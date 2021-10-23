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Eda Ece: Tiyatroda beni sahneden indiremiyorlardı

23.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile dikkat çeken “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu sevilen oyuncu Eda Ece oldu.

Eda Ece: Tiyatroda beni sahneden indiremiyorlardı

Zorlu PSM’nin sevilen programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu güzel oyuncu Eda Ece samimi itirafları ve eğlenceli tavrıyla geceye damga vurdu.

"BALEDEN SATRANCA..."

Çocukluğundan itibaren tiyatro ile ilgilendiğini anlatan güzel oyuncu, ailenin en küçüğü olması sebebiyle annesinin kendisini baleden tiyatroya satrançtan piyanoya kadar pek çok kursa yazdırdığını, en uzun soluklu ve keyifle devam ettiğinin ise tiyatro olduğunu anlattı. Çocukluk yıllarında oynadığı oyunlarda hocalarının bile kendisini sahneden indiremediğini anlatan sevilen oyuncu, oyunculuğa yatkınlığının o dönemlerden belli olduğunun altını çizdi.

"PARTİ İNSANI DEĞİLİM"

Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren güzel oyuncu, “İnsanlara ikinci şans verir misin?”sorusuna samimi bir şekilde; “İki, üç, beş, bin… Ben kim tutan bir insan değilimdir. Küstüğüm insanlarla da barışabilirim. Ölümlü dünya sonuçta.” cevabını verdi. Programın aynı bölümünde “Sevgilin doğum günün unutsa ne yaparsın?” sorusu karşısında “Hiçbir şey yapmam” cevabıyla şaşırtan güzel oyunucu, “Ben zaten çok parti insanı da değilim aslında, doğum günümde insanlara müsait olmadığımı söyleyip evden dışarı çıkmadığım da olmuştur mesela çok.” sözleriyle stüdyodaki herkesi kahkahalara boğdu. Program boyunca astrolojiye olan ilgisi de sık sık konuşulan sevilen oyuncu, “Astroloji konusunda bir ilgim var elbette ama mesela şu an retroda olmamıza rağmen bu programa da gelmemezlik etmedim. Bazıları hayatlarını bu eksen de yaşıyormuş gerçekten ağzımdan yanlış bir laf çıkar, pot kırarım endişesiyle. Her burcun da hem iyisi hem de kötüsü olabiliyor, zaten önemli olan doğum haritası” sözleriyle de stüdyodaki herkesi güldürdü.

Sevilen dizi “Yasak Elma”daki performansıyla da göz dolduran güzel oyuncu, dizinin başladığı günden bu zamana kadar geçen süreci ve dizinin dramatik yapısının evrildiği yeri; “İnsanlar bizimle dalga geçeceğine biz önce kendimizle dalga geçelim dedik. Bence bu bir samimiyet de yarattı. Ayrıca şu anda bulunduğu yer ve tür açısından da biricik bir örnek olduğunu düşünüyorum dizinin.” sözleriyle anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece İbrahim Selim
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