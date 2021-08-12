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  4. Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktı

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktı

12.08.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı iddiasına yönelik soruşturma yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf G.'nin incelenen telefonunda bulunan mesajlar dikkat çekti. Yusuf G.'nin gönderdiği mesajda "Yaşları küçük, aralarından seçeriz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf G., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf G.'nin adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmasının ardından harekete geçerek karar itiraz etti. İtirazın ardından Yusuf G., yeniden gözaltına alınırken, Kaplan'ın şikayeti ardından ifadesi alınan ve serbest bırakılan Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın K. da gözaltına alındı.

GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

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TAKSİ ŞOFÖRÜ: YARI BALGIN HALDEYDİ

Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin ifade veren taksi şoförü "Yarı baygın haldeydi, ağlamaklı haldeydi, uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

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İntihar cinsel istismar Ankara
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