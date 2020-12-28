EDHO'nun Fuat'ı Tekin Temel Kuruluş Osman dizisine katıldı!

1990’lı yıllardan bu yana oyunculuk yapmakta olan ve birçok projede de farklı rollere hayat veren Tekin Temel, çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı. Usta oyuncu, yakında yeni rolüyle ekrandaki yerini alacak.

Acı Hayat dizisinde Şükrü, Ezel’de Yılan İsmail, Kaçak Gelinler’de Tekin Gürsoy, Meryem dizisinde Turan Ersoy gibi karakterlere hayat veren Tekin Temel, atv’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise Fuat karakterine hayat vermişti.

Kısa bir süre Afili Aşk dizisinde de Yekta rolüyle dikkat çeken Tekin Temel, 2021 yılında Kuruluş Osman dizisiyle yeniden ekranda yer almanın mutluluğunu yaşayacak.

