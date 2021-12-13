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  4. Edirne’yi sağanak vurdu! Yollar kapandı, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı

Edirne’yi sağanak vurdu! Yollar kapandı, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı

13.12.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, araçlarda mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Edirne’yi sağanak vurdu! Yollar kapandı, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı

Enez ilçesinde etkili sağanak yağış nedeniyle, Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı.

Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatılırken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 vatandaş AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERİ EKİPLER KURTARDI

Taşan yağmur suları nedeniyle bazı otomobillerin üzeri suyla kaplanırken, yolda araçlarında mahsur kalan sürücüler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan yağışlar İpsala’nın Kocahıdır Köyü’nde de etkili oldu. Hamzadere Barajı’nın taşmasına sebep olan yağışların ardından bölgede olumsuzluklar yaşandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Edirne
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