Edis'e yeni yılın ilk günlerinde haciz şoku!

Ünlü şarkıcı Edis, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda askerliğini yapıyor. 25 Aralık'ta birliğine teslim olan ünlü şarkıcı, askerde haciz şoku yaşadı.

ARABASINA HACİZ GELDİ

Ünlü şarkıcının garajında yer alan 550 bin liralık lüks otomobile haciz geldi. Ünlü şarkıcının, eski menajerlik firmasıyla olan davası yüzünden aracının babasının üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı. Edis'in babası Ayhan Görgülü, aracın kendi üzerine kayıtlı olduğunu belirtip haciz sorununu çözdü. Ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda lüks arabalarla ilgili “Lüks arabayı ne yapacağım, yollara çıkıp hava mı atacağım?” demişti.

