MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Edis 'ifşa videosu' için konuştu!

Edis 'ifşa videosu' için konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

Edis Görgülü, Instagram'daki bir hesaptan yayılan ve sosyal medyada hızla yayılan 'Edis ifşa' adıyla yayılan video hakkında bir açıklama yaparak, görüntülerdeki kişinin kendisi değil, bir İtalyan olduğunu söyledi.

Son dönemde özellikle mesajlaşma ifşalarının sosyal medyada artmasıyla birlikte ortaya atılan iddialar daha 'inanılır' bir hal aldı. Bazı ünlü isimler yapılan ifşaları doğrularken, çoğunluğu ise görüntülerdeki mesajlaşmaların kendilerine ait olmadığını ya da görüntülerdeki kişinin kendileri olmadığını söyledi.

İfşa görüntülerinden etkilenen son isim ise Edis Görgülü oldu. Instagram'da bir hesaptan yayılan 'Edis ifşa' iddiası bir anda sosyal medyanın gündemi oldu ve herkes Edis Görgülü'nün o görüntülerini aramaya başladı.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Edis Görgülü değildi. Fiziksel özellikleri Edis'e benzeyen kişi Ricky adını kullanan 25 yaşındaki Riccardo Cossarini isimli bir İtalyan çıktı. Eşcinsel olduğu anlaşılan Ricky'nin Instagram adresinden yaptığı paylaşımlarda Edis'e benzerliği dikkat çekiyor.

2

'YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ'

Paylaşılan görüntüler nedeniyle açıklama yapan Edis, "Açıklama yapmak zorunda kaldık. O görüntülerin benimle hiç alakası yok. O İtalyan bir arkadaş. Yani umurumda da değil. Ancal kamuoyunu etkileyecek bir duruma gelirse yasal işlem başlatacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Mucize Doktor'un Açelya'sından seksi dans!Mucize Doktor'un Açelya'sından seksi dans!
Son paylaşımındaki detay rezil etti! Herkes dalga geçtiSon paylaşımındaki detay rezil etti! Herkes dalga geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
edis, video, ifşa,

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu dansıyla beğeni topladı

Mucize Doktor'un Açelya'sından seksi dans!

Sibel Can'ın son paylaşımındaki detay gözden kaçmadı!

Son paylaşımındaki detay rezil etti! Herkes dalga geçti

Yonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumu

Yonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumu

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan podyuma çıktı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe podyumu salladı

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son haliyle olay oldu

Arka Sıradakiler'in Oktay'ının son hali olay oldu

Pınar Aylin'in kızı Maya annesinin boyunu geçti!

90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.