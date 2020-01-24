Edis 'ifşa videosu' için konuştu!

Son dönemde özellikle mesajlaşma ifşalarının sosyal medyada artmasıyla birlikte ortaya atılan iddialar daha 'inanılır' bir hal aldı. Bazı ünlü isimler yapılan ifşaları doğrularken, çoğunluğu ise görüntülerdeki mesajlaşmaların kendilerine ait olmadığını ya da görüntülerdeki kişinin kendileri olmadığını söyledi.

İfşa görüntülerinden etkilenen son isim ise Edis Görgülü oldu. Instagram'da bir hesaptan yayılan 'Edis ifşa' iddiası bir anda sosyal medyanın gündemi oldu ve herkes Edis Görgülü'nün o görüntülerini aramaya başladı.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Edis Görgülü değildi. Fiziksel özellikleri Edis'e benzeyen kişi Ricky adını kullanan 25 yaşındaki Riccardo Cossarini isimli bir İtalyan çıktı. Eşcinsel olduğu anlaşılan Ricky'nin Instagram adresinden yaptığı paylaşımlarda Edis'e benzerliği dikkat çekiyor.

'YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ'

Paylaşılan görüntüler nedeniyle açıklama yapan Edis, "Açıklama yapmak zorunda kaldık. O görüntülerin benimle hiç alakası yok. O İtalyan bir arkadaş. Yani umurumda da değil. Ancal kamuoyunu etkileyecek bir duruma gelirse yasal işlem başlatacağız" dedi.

