Edis'in kalçası gündem oldu! İç çamaşırı detayı

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık aradan sonra sevenleriyle buluşan Edis, şu sıralar Türkiye turnesinde. Türkiye turnesi kapsamında konser üstüne konser veren Edis Görgülü'nün poposu sosyal medyada olay oldu.

Kıvrak danslarıyla izleyiciyi coşturan Edis'in kalçasının 'takma' olduğu iddiası Instagram'ı kasıp kavurdu.

Edis'in bu görüntüsü sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Ünlü popçunun yuvarlak ve dik popo etkisi yaratan iç çamaşırı kullandığı iddia edildi. Sosyal medya adeta bu iddiayla çalkalandı ve Edis'in özellikle dans ettiği andaki görüntüleri defalarca paylaşıldı.

Edis konuyla ilgili bir yorum yapmazken bazı takipçiler kalçasının normal göründüğü konusunda kararlıydı.

