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Edis'in kalçası gündem oldu! İç çamaşırı detayı

05.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık ile yaptığı dansla bir süre gündeme gelen Edis'in son konserinde kalçası dikkat çekti. Çıkan görüntülerin ardından 'Edis'in poposu takma mı' tartışması internette gündem oldu.

Edis'in kalçası gündem oldu! İç çamaşırı detayı

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık aradan sonra sevenleriyle buluşan Edis, şu sıralar Türkiye turnesinde. Türkiye turnesi kapsamında konser üstüne konser veren Edis Görgülü'nün poposu sosyal medyada olay oldu.

Kıvrak danslarıyla izleyiciyi coşturan Edis'in kalçasının 'takma' olduğu iddiası Instagram'ı kasıp kavurdu.

Edis'in bu görüntüsü sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Ekran Alıntısı

Ünlü popçunun yuvarlak ve dik popo etkisi yaratan iç çamaşırı kullandığı iddia edildi. Sosyal medya adeta bu iddiayla çalkalandı ve Edis'in özellikle dans ettiği andaki görüntüleri defalarca paylaşıldı.

Edis konuyla ilgili bir yorum yapmazken bazı takipçiler kalçasının normal göründüğü konusunda kararlıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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