Edis, TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'e kızanlara tepki gösterdi! "Bu bir şov ki kuirler..."

Doğum yaptığını söyleyen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kucağında bebekle pozlarını paylaşınca Bergüzar Korel ve Ayşe Arman başta olmak üzere pek çok sosyal medya takipçisinden tepki aldı. Fenomenin hesabı kapandı ve hakkında da soruşturma açıldı.

Mükremin Gezgin'e Hazal Kaya'dan sonra Edis Görgülü'den de destek geldi. Edis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepki gösterenlere şu sözlerle isyan etti:

"Kadın tiplemeleri yapan erkek oyuncular kadar başarılı bir tiktoker gencini neyle yargıladığınızı anlamış değilim. Bu bir şov ki kuirler annelik, babalık yapmıyor mu? Tepkiniz tam olarak neye, biz anladık da, size homofobi, sınıf ayrımcılığı konularıyla küçük bir yüzleşme lazım."



