Edis ve pantolonu sosyal medyanın diline düştü!

Edis, bu kez şarkılarıyla değil pantolonuyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Edis konser öncesi bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya takipçileri, Edis'in parlak pantolonuna yorum yağdırdı.

'PANTOLONU BENİM GELECEĞİMDEN DAHA PARLAK'

Dün, vereceği konser öncesi bir fotoğrafını paylaşan Edis sosyal medyanın diline düştü!

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf büyük ilgi gördü.

Şarkıcının takipçileri, "Edis'in pantolunu benim geleceğimden daha parlak, gözlerimiz yandı" yorumunda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Şişli'de sahne alan Edis, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı!

