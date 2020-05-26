Edis, We Will Rock You şarkısını ezberleyemeyince rezil oldu

Ünlü şarkıcı Edis, İbrahim Selim ile Bu Gece’ye konuk oldu. Selim’in ‘Bu hiç olmadı dediğin bir şarkın var mı?’ sorusuna “Öyle bir şarkım yok, ama çok rezil olduğum ve söyleyemediğim bir şarkı var” diyen Görgülü, bir anısını şöyle anlattı: “Repertuarımda olan Queen grubunun ‘We Will Rock You’ şarkısını ezberlemedim ve kendimce bir şey düşündüm.

Şarkının sözlerinin fotoğrafını çekti. Konserde de telefonun flash’ını açıp herkesi çekiyormuş gibi yaparım, o ara sözleri okurum diye düşünmüştüm. Ama konserde flash’ı açtığımda çektiğim fotoğrafı bulamadım ve şarkının sözlerini uydurdum. Rezil oldum ve o an çok utanmıştım hatta ter içinde kaldım.”





