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  4. Efe Koçyiğit'in son hali herkesi şaşırttı! Görenler aynı yorumu yaptı... Çitos Efe olarak hafızalara kazınmıştı

Efe Koçyiğit'in son hali herkesi şaşırttı! Görenler aynı yorumu yaptı... Çitos Efe olarak hafızalara kazınmıştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.11.2024 08:36
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2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına katılarak fenomen haline gelen ve o dönem neredeyse tüm programlara konuk olan 'Çitos Efe' şimdi de son haliyle gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Efe Koçyiğit'i görenler çok şaşırdı.

Efe Koçyiğit'in son hali herkesi şaşırttı! Görenler aynı yorumu yaptı... Çitos Efe olarak hafızalara kazınmıştı

Bir dönemin büyük bir ilgiyle izlenen programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit şimdilerde büyüdü, kocaman oldu.

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Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür olmuştu.

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Sonrasında da bakanlık duruma el atmış, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

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Şimdilerde 12 yaşında kocaman bir çocuk olan Efe Koçyiğit son haliyle gündem oldu. Koçyiğit'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Efe Koçyiğit geçtiğimiz günlerde Hayrettin ile Kaos Show programına konuk olmuş ve izleyenleri heyecanlandırmıştı.

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YORUM YAĞDI

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'e sosyal medyada; 'ne kadar büyümüşsün' 'çok tatlı görünüyorsun', 'maşallah sana', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

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çitos efe
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