Efsane yarışma Hugo'nun Tolga abisi yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı! 'Hâlâ aynı duruyor'

90'ların unutulmaz programları arasında yer alan Hugo o dönem çocukların gözdesiydi. Canlı yayına bağlanan çocuklar, telefonla Hugo'yu yönlendirip eşini Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışıyorlardı.

Programın sunucusu Tolga Gariboğlu bu program ile hafızalara kazındı. Uzun zamandır ortalarda olmayan ünlü ismin yaşamını New York'ta sürdürdüğü biliniyordu.

ÜLKEYE GERİ DÖNDÜ

Yaz tatilini geçirmek için ülkeye geri dönen Tolga abi son haliyle de gündem oldu. Tolga Gariboğlu 'İşler için sık sık geliyorum. Bu yaz da buradayım' dedi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Hâlâ aynı duruyor', 'İyi ki gördüm', 'Ne güzel oldu görmek bu adamı ya', 'Hiç değişmemiş', 'Yaşlanmamış ki' şeklinde yorumlar yapıldı.