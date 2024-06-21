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Efsane yarışma Hugo'nun Tolga abisi yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı! 'Hâlâ aynı duruyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 13:06
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90'lı yıllara damga vuran ve en sevilen programlardan biri olan Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Yaşamını New York'ta sürdüren Tolga Gariboğlu yaz tatilini burada ailesiyle birlikte geçireceğini söyledi. Ünlü ismin son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Efsane yarışma Hugo'nun Tolga abisi yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı! 'Hâlâ aynı duruyor'

90'ların unutulmaz programları arasında yer alan Hugo o dönem çocukların gözdesiydi. Canlı yayına bağlanan çocuklar, telefonla Hugo'yu yönlendirip eşini Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışıyorlardı.

HUGO 2

Programın sunucusu Tolga Gariboğlu bu program ile hafızalara kazındı. Uzun zamandır ortalarda olmayan ünlü ismin yaşamını New York'ta sürdürdüğü biliniyordu.

hugo

ÜLKEYE GERİ DÖNDÜ

Yaz tatilini geçirmek için ülkeye geri dönen Tolga abi son haliyle de gündem oldu. Tolga Gariboğlu 'İşler için sık sık geliyorum. Bu yaz da buradayım' dedi.

tolga abi

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Hâlâ aynı duruyor', 'İyi ki gördüm', 'Ne güzel oldu görmek bu adamı ya', 'Hiç değişmemiş', 'Yaşlanmamış ki' şeklinde yorumlar yapıldı.

tolga abi 2

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